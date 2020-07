Advocaat van slachtoffers Epstein waarschuwt: “Ik denk niet dat Ghislaine Maxwell de gevangenis overleeft”

Ghislaine Maxwell, de ex-vriendin van pedofiel Jeffrey Epstein, is donderdag in New Hampshire gearresteerd en zit in de gevangenis. Maar volgens een advocaat is de kans klein dat de vrouw een verblijf in de gevangenis overleeft. Dat meldt The Daily Mail.

Volgend een advocaat die de slachtoffers van Jeffrey Epestein vertegenwoordigt, weet Maxwell “te veel” en kan ze permanent “tot zwijgen worden gebracht”. Maxwell, een goede vriendin van prins Andrew, werd donderdag opgepakt in haar huis in Bradford in New Hampshire. Ze wordt namelijk verdacht van zedendelicten. De aanklacht houdt onder meer samenzwering in om minderjarigen te verleiden tot illegale seksuele handelingen.

LEES OOK. Krijgen prins Andrew, Donald Trump en Bill Clinton het al benauwd nu “de hoerenmadam van Epstein” is gearresteerd? “We wisten al die tijd waar ze naartoe geglibberd was” (+)

Advocaat Spencer Kuvin vertelde aan The Daily Mail dat Epstein’s slachtoffers bang zijn dat mensen Ghislaine Maxwell in de gevangenis het zwijgen willen opleggen. “Ik denk niet dat ze leven uit de gevangenis komt. Ik zei hetzelfde over Jeffrey Epstein en mensen lachten me uit. Maar ik denk dat ze te veel weet. Ik heb gewoon zo’n buikgevoel”, vertelde hij.

Ook Tv-presentator Christopher Mason, die Maxwell heeft gekend, zei zich zorgen te maken om Maxwell’s veiligheid.