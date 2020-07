“Ver verwijderd van toestand na carnaval”, verzekert Yves Van Laethem

“We zijn ver verwijderd van de toestand van na carnaval”, verzekert Yves Van Laethem, infectioloog in het Brusselse Sint-Pietersziekenhuis en de Franstalige interfederale woordvoerder voor het coronavirus, in een interview over de pandemie maandag op nieuwszender LN24.

De huidige situatie, met gebieden in Spanje die in quarantaine zijn geplaatst, is niet vergelijkbaar met die van eind februari-begin maart, onderstreepte Van Laethem. Veel Belgen keerden vervolgens besmet terug uit Noord-Italië, waardoor Covid-19 zich onder de bevolking over het hele land kon verspreiden. “We hebben nu de achtergrond”, zei hij.

De Catalaanse regering besliste zaterdag het district El Segria, in de provincie Lerida, in quarantaine te plaatsen nadat er nieuwe gevallen van coronabesmetting zijn opgedoken. Zondag onderging het kustgebied A Mariña, in Galicië, eveneens in het noordwesten van Spanje, hetzelfde lot.

Aangepast reisadvies

Naar aanleiding van deze maatregelen stelde Buitenlandse Zaken het reisadvies voor Spanje bij van groen naar oranje. Reizigers die per vliegtuig uit Catalonië terugkeren worden gevraagd een vragenlijst in te vullen met gedetailleerde informatie over de plaatsen waar ze zijn geweest en de contacten die ze hebben gehad. Ze worden ook gevraagd zich te laten testen en vrijwillig in quarantaine te gaan.

“Je moet de burgerzin hebben om jezelf in quarantaine te plaatsen als je in een risicogebied hebt verbleven”, zegt Yves Van Laethem. Hij pleit er net als microbioloog Herman Goossens voor om van de gelegenheid gebruik te maken om na te denken over het kunnen verplichten van quarantaine aan bepaalde mensen, terwijl dat momenteel wettelijk niet is toegestaan. Hij ziet er een voordeel in, in het geval een tweede golf België treft. De urgentie verschilt wel: professor Goosssens wil hier dringend werk van maken, Van Laethem wil dat daar “de komende weken” over wordt nagedacht.

Met de opening van de grenzen in Europa zullen er volgens Yves Van Laethem “onvermijdelijk” enkele kleine lokale uitbarstingen van het coronavirus zijn en kan de situatie in Spanje net zo goed voorkomen in België. De infectioloog ziet er echter geen belang in om iedereen die uit het buitenland terug keert te testen.