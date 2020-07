Na nieuwe uitbraken van het coronavirus in meerdere landen: naar waar kan ik veilig reizen en kan ik mijn vakantie nog annuleren?

Nieuwe uitbraken van het coronavirus in Spanje, Portugal, Zwitserland, Oostenrijk en Duitsland. Code oranje in Spanje, code rood in Denemarken. Dit weekend waarschuwde viroloog Marc Van Ranst nog dat het “te vroeg is om naar het buitenland op vakantie te gaan”. Professor Steven Van Gucht treedt hem bij: “Als je niet bereid bent om in quarantaine te gaan na je vakantie, vertrek je beter niet.” Maar zijn er nog landen waar je wel veilig naartoe kunt gaan? En wat als je je vakantie nu wil annuleren?