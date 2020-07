China en India trekken troepen terug in grensgebied

Indische demonstranten steken Chinese vlag en foto van de Chinese president in brand Foto: REUTERS

India en China zijn begonnen met het terugtrekken van troepen in het betwiste grensgebied in de noordelijke streek Ladakh. Bronnen rond de Indiase regering zeggen dat de afspraken worden uitgevoerd die zijn gemaakt bij overleg tussen hoge militairen uit de landen.

In Ladakh kwamen vorige maand zeker twintig Indiase militairen om het leven tijdens gevechten met Chinese troepen. Het is onduidelijk hoeveel slachtoffers zijn gevallen aan de Chinese zijde, maar volgens Indiase bronnen gaat het om zeker veertig doden. De bloedige confrontatie, waarbij geen schot zou zijn gelost, deed de spanning tussen de buurlanden verder oplopen.

De Indiase nieuwszender NDTV bericht dat inmiddels een bufferzone is ingesteld tussen de troepen in het grensgebied. De Chinezen zouden zich zeker een kilometer hebben teruggetrokken in de Galwan-vallei en ook het leger van India neemt meer afstand.

LEES OOK. Spanning tussen kernmachten China en India loopt op: wederzijdse beschuldigingen en dodelijke gevechten met stokken en stenen