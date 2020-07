OVERZICHT. Hoe groot is uw premie voor coronaverlof?

Meer dan 25.000 Vlaamse ouders hebben de voorbije maanden coronaverlof opgenomen. Dat is een tijdelijk extra ouderschapsverlof bedoeld om het thuiswerken en de preteaching gecombineerd te krijgen. Maar wat veel ouders vermoedelijk niet wisten, is dat de bijhorende premie in veel gevallen lager uitvalt dan bij gewoon ouderschapsverlof.

Het Vlaamse ABVV heeft uitgerekend dat het verschil zelfs kan oplopen tot 184 euro per maand minder. De vakbond klaagt aan dat bovendien net de social profit het hardst wordt getroffen, waaronder ook de zorgsector valt. Ook de leeftijd en het precieze stelsel bepalen het verschil. Hoeveel dat precies is, vindt u terug in onderstaande tabel.

Foto: rr

Oorzaak van dat verschil is de beslissing van de Vlaamse regering om de aanmoedigingspremie, die bij het gewone ouderschapsverlof hoort, niet toe te kennen bij coronaverlof. Volgens bevoegd minister Hilde Crevits (CD&V) was dat nodig om te vermijden dat in sommige sectoren ouders met coronaverlof netto meer zouden overhouden dan collega’s die voltijds blijven werken. De federale overheid heeft namelijk haar premie al verhoogd. Maar tegenover het gewone ouderschapsverlof valt dat voor velen dus negatief uit.