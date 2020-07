Hot Marijke stapt naar Raad van State

Hot Marijke wil dat haar beroep “coronaveiliger” wordt en tekende een beroep aan bij de Raad van State tegen de beslissingen van de Veiligheidsraad.

Volgens Hot Marijke werd er door de Veiligheidsraad geen rekening gehouden met het advies van de Gees, die nauwe contacten zoals van sekswerkers en niet therapeutische massage wilden verbieden. “Het is onverantwoord dat deze beroepen met het nauwste contact tussen mensen van alle beroepen ter wereld, mochten heropstarten zonder dat dit veilig kan”, klinkt het.

Daarom tekende ze beroep aan bij de Raad van State. “Ik gaf mijn raadsman de opdracht de nietigverklaring te vorderen van de 2 laatste ministeriële besluiten om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. Want in tegenstelling tot de GEES durven of willen de ministers niet spreken over de veiligheid van de prostitutie en sekswerkers. ”

LEES OOK. Prostitutie ook weer mogelijk tot ontsteltenis van de sekswerkers: “Wat als ik superverspreider word?” (+)

bekijk ook

Sekswerkers voelen zich vergeten door regering: “Velen zitten nu al financieel aan de grond”

De coronamaatregelen voor sekswerkers uitleggen in gebarentaal? Dat beeldt deze doventolk zo uit