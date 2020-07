Man (45) overleden na steekpartij in Antwerpen-Noord

Antwerpen - Een 45-jarige man is zondagnacht overleden na een steekpartij in de Van Stralenstraat in Antwerpen-Noord. Dat bevestigt het Antwerpse parket. Het slachtoffer had het aan de stok gekregen met een groepje mannen.

De feiten deden zich voor rond 2 uur ter hoogte van een café. De veertiger kreeg tijdens de ruzie verschillende messteken. Volgens onze informatie was de man zelf ook gewapend, hij zou een honkbalknuppel bij zich gehad hebben.

“Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en is daar later overleden aan zijn verwondingen”, bevestigt parketwoordvoerder Kristof Aerts. “Er is een onderzoeksrechter gevorderd voor feiten van doodslag. In belang van het onderzoek kan geen verdere commentaar worden gegeven.”

Het parket en de onderzoeksrechter stapten ter plaatse af. Voorlopig kon nog geen verdachte gearresteerd worden, het onderzoek is in handen van de federale gerechtelijke politie.