Verwarde bestuurster neemt de benen na zware crash met haar Audi op E17

Zele / Lokeren - In de nacht van zondag op maandag deed zich op de E17 een bizar ongeval voor. Net voor de afrit Zele richting Antwerpen kwamen om iets voor 1 uur een Audi en een zware Mercedes met elkaar in aanrijding. Beide bestuurders verloren daardoor de controle en crashten in de vangrail rechts van de weg. Een van de betrokkenen ging daarna op de loop. De hulpdiensten vonden geen spoor meer van haar.

Beide inzittenden van de Mercedes kwamen er met de schrik van af en konden op eigen kracht uit het voertuig stappen, net als de bestuurster van de Audi, maar die zette het meteen na het ongeval op een lopen. Ze verdween via de diepe berm in een maisveld naast de snelweg.

Een opgeroepen ziekenwagen de brandweer en een ploeg van de Federale Wegpolitie zochten nog een tijdje naast de snelweg, maar ze verdween met de noorderzon. Het was niet duidelijk of ze al dan niet gewond raakte. Volgens de andere betrokkenen was de dame zeer verward. Of ze onder invloed was van alcohol of drugs is niet geweten.

Naast de twee betrokken voertuigen raakten nog eens twee andere wagens beschadigd, nadat ze over brokstukken reden die op de rijbaan lagen. In totaal moesten vier wagens getakeld worden. De brandweer had heel wat werk om de brokstukken van de rijbaan te verwijderen, maar door het nachtelijke uur bleef de verkeershinder beperkt.