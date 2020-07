Merkel en Macron willen dialoog tussen Servië en Kosovo weer op gang brengen

Vrijdag wordt er per videoconferentie een top gehouden onder auspiciën van Frankrijk, Duitsland en de Europese Unie omtrent de gespannen relatie tussen buurlanden Servië en Kosovo. Bedoeling is de dialoog tussen de twee oude vijanden weer op te starten, zo maakte het Franse Elysée maandag bekend.

De top wordt gehouden op een moment dat de Kosovaarse president Hashim Thaçi en anderen in Den Haag beschuldigd zijn van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid in het conflict van eind jaren negentig tegen Servië. Daardoor moest eerder al een topoverleg tussen beide landen landen in de Amerikaanse hoofdstad Washington geannuleerd worden.

De dialoog tussen Servië en Kosovo ligt al op apegapen sinds eind 2018, maar er lijkt een opening nu de nieuwe regering in Kosovo de obstakels voor de import van Servische producten heeft weggenomen. Voor de Europese Unie is een normalisering van de relaties tussen beide landen een conditio sine qua non voor een eventuele toetreding. Servië is een officiële kandidaat-lidstaat, Kosovo een potentiële kandidaat. De Europeanen proberen die dialoog te faciliteren, maar er lijkt een soort diplomatieke wedloop aan de gang met de Verenigde Staten, die eveneens proberen de twee partijen opnieuw bij elkaar te brengen.

Kosovo riep in 2008 unilateraal zijn onafhankelijkheid uit. Servië heeft de onafhankelijkheid van zijn vroegere provincie echter nooit erkend.