Waarom het pas eind deze maand mogelijk zal zijn om contact tracers terug te bellen

Tegen eind deze maand zouden mensen moeten kunnen terugbellen naar het callcenter van de contact tracers. De technische aanpassingen die daarvoor nodig zijn, blijken moeilijker dan verwacht.

Amper een derde van de oproepen die het contactcenter doet, levert nieuwe contacten op. Andere mensen weigeren contacten te delen, maar een groot aantal mensen neemt ook simpelweg de telefoon niet op. Daarom werkt het Agentschap Zorg en Gezondheid aan een oplossing. Tegen eind deze maand moeten mensen die een oproep hebben gemist, het contactcenter zelf kunnen terugbellen.

“In eerste instantie was dat niet nodig. We moesten snel een systeem op poten hebben om aan contact tracing te doen, dus heeft de overheid toen de keuze gemaakt. Dat mensen het contactcenter zouden terugbellen, was aanvankelijk niet nodig”, zegt Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid. “Maar er zijn veel oproepen die niet beantwoord worden. Nochtans bellen we verschillende keren. Daarom wordt er nu gewerkt aan een systeem waar terugbellen wel mogelijk zal zijn.”

Omwille van privacy zal dat wel pas eind deze maand mogelijk zijn. “We moeten, als iemand terugbelt, het juiste dossier kunnen koppelen aan de oproep. We moeten zeker zijn dat de persoon aan de lijn ook effectief de persoon is die hij of zij beweert te zijn. Dat vergt technische aanpassingen.”

