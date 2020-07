Verdachte van duinenmoord tot 10 jaar veroordeeld in Nederland voor dodelijke brand

Brugge - De verdachte in de zaak van de duinenmoord in Zeebrugge is in Nederland veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf voor een brand met dodelijke afloop. Kenan B. (55) ontkent zijn betrokkenheid bij de brand en houdt ook vol dat hij niets te maken heeft de moord op zijn vriendin Milena Raycheva (26).

Het levenloze lichaam van de jonge vrouw werd in augustus 2010 teruggevonden in de duinen van Zeebrugge. Vier jaar lang bleef de identiteit van de vrouw een mysterie. Ook een flyeractie op het Polé Polé Beachfestival en een oproep op de Nederlandse televisie leverden niets op. De doorbraak kwam er pas toen de moeder van het slachtoffer in haar thuisland aangifte deed van de verdwijning van haar dochter. Dankzij DNA-onderzoek kon de Bulgaarse Milena Raycheva uiteindelijk geïdentificeerd worden. Kenan B. werd op 21 januari 2015 in Rotterdam opgepakt. De man van Turkse origine beweert dat hij zijn vriendin op 1 augustus 2010 voor het laatst zag in Calais, toen ze een trip naar Londen dachten te maken. B. stond naar eigen zeggen aan te schuiven toen zijn vriendin via sms liet weten dat ze de wagen had verlaten. Volgens de verdachte ging het slachtoffer zelfs aan de haal met 7.000 euro. Na betaling van een borgsom van 25.000 euro werd Kenan B. in januari 2017 vrijgelaten.

Na zijn vrijlating keerde B. terug naar Rotterdam, maar daar kwam hij ondertussen opnieuw met het gerecht in aanraking. Op 13 april 2019 werd kort na de middag brand gesticht in zijn appartement aan de Hilledijk. Zijn bovenbuurman zag door de hitte en de rook geen uitweg meer en sprong uit het raam. Voor de 27-jarige Robert Hendrix kwam alle hulp te laat. Enkele weken later werd Kenan B. aangehouden, maar opnieuw beweert die hij met de feiten absoluut niets te maken te hebben.

Op het proces in de rechtbank van Rotterdam vorderde het openbaar ministerie twaalf jaar gevangenisstraf. De verdediging vroeg de vrijspraak. Volgens de Nederlandse advocaat van B. was het immers mogelijk dat iemand anders langs de achterzijde van de woning het pand zou betreden hebben. Ook een scenario met het slachtoffer zelf als brandstichter werd gepleit.

Uit het Nederlandse vonnis blijkt echter dat B. tot een kwartier voor de brand in zijn appartement aanwezig was. De rechters oordeelden dat het niet aannemelijk is dat iemand anders met motorbenzine langs de achterzijde door een openstaande balkondeur tot in de woning zou zijn geraakt. De dader zou via die route bijvoorbeeld een twee meter hoge omheining van een schoolplein moeten overwonnen hebben, maar daar werden geen sporen van teruggevonden.

Op 10 april werd Kenan B. door de rechtbank van Rotterdam uiteindelijk tot tien jaar gevangenisstraf veroordeeld. “Door de brand is niet alleen het slachtoffer om het leven gekomen, maar is ook levensgevaar veroorzaakt voor de bewoners van de omliggende woningen en voor de bezoekers en eigenaren/werknemers van omliggende winkels”, klonk het in de motivering. Bovendien waren veel mensen ongewild getuige van de gruwelijke dood van het slachtoffer. “Dit soort feiten veroorzaken gevoelens van angst, onrust en onveiligheid in de samenleving. Ook hier geldt dat de betreffende getuigen verder zullen moeten leven met hetgeen zij die dag hebben moeten waarnemen.”

Over het motief voor de brandstichting bestaat veel onduidelijkheid. Volgens Nederlandse media werd tijdens het proces gewezen op een mogelijke link met het Belgische dossier. B. zou in het onderzoek naar de duinenmoord immers verklaard hebben dat hij thuis nog ontlastend bewijsmateriaal had liggen. Over een eventueel verband tussen de dossiers wenst de verdediging geen uitspraken te doen.

In de zaak van de duinenmoord werd de verdachte door de raadkamer naar de kamer van inbeschuldigingstelling verwezen, de laatste tussenstap op weg naar het hof van assisen. Op die zitting van 3 april 2019, amper tien dagen voor de brand dus, was Kenan B. trouwens zelf aanwezig in het Brugse gerechtsgebouw. Dit voorjaar werd door de Gentse KI nog bijkomend onderzoek bevolen. In principe buigt de KI zich in september over de verwijzing van de verdachte.

De verdediging zal net als voor de raadkamer de buitenvervolgingstelling vragen. “Het is voor mijn cliënt psychologisch heel zwaar dat deze zaak zo lang blijft aanslepen”, aldus meester Sevda Karsikaya. Tegen het Nederlandse vonnis werd beroep aangetekend, waardoor die veroordeling dus nog niet definitief is.

LEES OOK. Negen jaar na Duinenmoord: verdachte op weg naar assisen