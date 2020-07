Britten mogen weer op café, maar dat loopt meteen uit de hand

De Britten hebben afgelopen weekend eindelijk kunnen genieten van een stukje herwonnen vrijheid. Op de ‘Super Saturday’ gingen horecazaken, kappers en bioscopen weer open. Maar van de soepelere maatregelen werd al snel misbruik gemaakt.

Het hele weekend vonden incidenten plaats met mensen die stevig onder invloed waren of de social distancing regels niet respecteerden. Het Verenigd Koninkrijk staat nochtans op de zevende plaats van de zwaarst getroffen landen wat betreft het coronavirus. Het land telt maar liefst 285.000 officiële besmettingen en 44.000 doden.

De stad Leicester kampt momenteel met een lokale uitbraak, daar vond de ‘Super Saturday’ niet plaats en is er sprake van een lokale lockdown. Het is de eerste keer dat een lokale lockdown geïmplementeerd wordt in het Verenigd Koninkrijk.

