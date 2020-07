Gletsjer in Italiaanse Alpen kleurt roze: het ziet er mooi uit, maar eigenlijk is het slecht nieuws

Een gletsjer hoog in de Italiaanse Alpen heeft sinds kort een opmerkelijke roze kleur. Van bovenaf is het alsof een enorme berg vanille-aardbeienijs tussen de rotsen stroomt. In werkelijkheid wordt de kleur veroorzaakt door algen die de effecten van klimaatverandering zouden kunnen versnellen.

Italiaanse wetenschappers zijn al enkele weken druk in de weer op de Presena-gletsjer. Ze weten intussen dat de roze kleur wordt veroorzaakt door algen, wellicht de soort Chlamydomonas nivalis. Op de Groenlandse ijskap veroorzaakt een vergelijkbare soort wel vaker een roze tint, maar geen mens die het ziet. Maar deze gletsjer ligt pal langs een skigebied.

De Presena-gletsjer kleurt roze Foto: AFP

Het natuurverschijnsel is dus wel gekend, zegt glacioloog Harry Zekollari (TU Delft/ULB). “Algen zijn zoetwaterorganismen die leven in de sneeuw die op en rond het ijs gevallen is. In de koude maanden houden ze een soort winterslaap. Als de dooi begint, worden de algen actief en zorgen ze voor de opvallende kleur.”

De Italiaanse bergdorpen hoeven zich geen zorgen te maken om hun drinkwater. De algen zijn niet schadelijk voor de gezondheid en al bij al gaat het om een beperkt getroffen gebied. Voor de 2,8 kilometer hoog gelegen gletsjer is de verkleuring wel een probleem. IJs reflecteert normaal meer dan 80 procent van het zonlicht, de algen maken het ijs donkerder waardoor het meer warmte opneemt en sneller smelt. Een vicieuze cirkel ontstaat: door dat snellere smelten, kunnen er steeds meer algen verschijnen.

Een vergelijkbaar fenomeen eerder in Canada Foto: Kristin Jochmans

Klimaatverandering

De Italiaanse wetenschapper Biagio di Mauro van het Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) onderzoekt waarom de algen nu ook in de Alpen voorkomen. Het is niet de eerste keer dat hij de roze sneeuw ziet, maar het is wel meer dan anders.

Volgens Zekollari speelt klimaatverandering wellicht een belangrijke rol. “De algen vallen steeds meer op door de toegenomen hoeveelheid smeltwater. In de winter groeien gletsjers en in de zomer krimpen ze. Door klimaatverandering gaat de krimp steeds sneller waardoor het voor algen potentieel makkelijker wordt om zich te ontwikkelen.”

De toekomst oogt, figuurlijk althans, allesbehalve rooskleurig. Door klimaatverandering zal tegen 2050 de helft van het gletsjerijs in de Alpen verdwenen zijn. In het worstcasescenario blijft tegen het einde van de eeuw slechts een fractie over.