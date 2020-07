Grootste pornosite ter wereld zwaar onder vuur om “illegale” filmpjes: “Neem je verantwoordelijkheid en vermijd deze zoektermen”

Haal Pornhub offline, zo eist een petitie die al anderhalf miljoen keer is ondertekend. De grootste en populairste pornosite ter wereld ligt onder vuur omdat er filmpjes illegaal kunnen worden opgeladen, dus zonder toestemming van de hoofdrolspelers. Ook andere sites gaan in overtreding. Maar hoe weet je als gebruiker wat aanvaardbare porno is? En welke zoektermen gebruik je beter nooit?