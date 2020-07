Interimtrainer Andreas Patz neemt afscheid van Cercle Brugge

Interimtrainer Andreas Patz verlaat Cercle Brugge. De 36-jarige Duitser en gewezen assistent van Bernd Storck leidde de afgelopen twee weken in afwachting van de komst van de nieuwe T1 Paul Clement de training.

Patz coachte zaterdag de ploeg in de eerste oefenmatch tegen Zulte Waregem, maar bereikte zondag geen nieuw akkoord. Patz gaapte te wijd en wil liever als T1 aan de slag. Hij zoekt nu een club in Duitsland. Clement heeft met de Brit Gibbs al een assistent en met zijn landgenoot Eddie Lattimore is er ook een tweede man op komst.