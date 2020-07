De rijkste man ter wereld was nog nooit zo rijk: hoe Jeff Bezos zijn vermogen verder zag aandikken door corona en zijn 101 bedrijven

Sommige mensen zagen zwarte sneeuw door de coronacrisis, anderen konden dan weer wat sparen, bij gebrek aan evenementen en horeca. En dan is er nog Jeff Bezos (56), ofwel mister Amazon.com. Zijn vermogen is de jongste maanden toegenomen tot 153 miljard euro, een nieuw record. Met dank aan de prestaties van Amazon, waar ze tijdens de crisis een kwart meer verdienden dan normaal. Al is dat lang niet het enige paard waar hij op wedt en waar hij rijker van wordt. Bezos heeft een stal aan paarden. Of beter: enkele renbanen vol.