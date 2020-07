Openbare aanklager vraagt 3 jaar cel voor voormalige SS’er en kampbewaker Bruno Dey (93)

De Duitse openbare aanklager heeft een celstraf van drie jaar gevraagd voor de intussen 93-jarige voormalige SS’er en kampbewaker Bruno Dey voor zijn aandeel in de Holocaust, zo werd maandag bekendgemaakt.

Op zeventien- en achttienjarige leeftijd zou hij tussen augustus 1944 en april 1945 medeplichtig geweest zijn aan de moord op 5.230 gevangenen van het kamp Stutthof, in de buurt van het Poolse Gdansk. Zijn zaak wordt behandeld door een jeugdrechtbank, gezien zijn jonge leeftijd op het moment van de feiten.

Volgens de aanklager was de man destijds op de hoogte van de gang van zaken in het kamp, met name dat er mensen doodgeschoten werden in het crematorium. De aanklager is van mening dat de beschuldigde daardoor het regime de rug had moeten toekeren. Hij wordt dan ook beschuldigd te hebben meegewerkt aan de slachting van overwegend Joodse gevangenen.

Dey gaf in het begin van het proces toe dat hij destijds bewaker was in Stutthof, waar in totaal meer dan zestigduizend gevangenen overleden. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog was het een van de laatste nazikampen die bevrijd konden worden. Zijn eigen aandeel daarin minimaliseert hij, door te verklaren dat hij zelf nooit de trekker heeft overgehaald. Hij stond enkel in voor de bewaking en werd daartoe naar eigen zeggen gedwongen.

Het is mogelijk een van de laatste processen tegen de intussen allemaal bejaarde voormalige kampbewakers. In de afgelopen jaren zijn verschillende voormalige concentratiekampwachters in Duitsland nog na hun negentigste levensjaar aangeklaagd. Dat markeert een verandering in Duitsland in het omgaan met nazimisdaden. Decennialang had de rechterlijke macht alleen diegenen vervolgd die tot de leiding van de concentratiekampen behoorden of zelf hadden gemoord of in het oog liepen door bijzonder gruwelijke wreedheden, de zogeheten ‘Exzesstäter’. Volgens de juridische interpretatie van vandaag is iedereen schuldig, die de exploitatie van een concentratie- of vernietigingskamp door zijn dienst mogelijk maakte.