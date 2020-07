Coronaverlof, ouderschapsverlof, tijdskrediet: welke ouderschapsregeling kies je het best?

Coronaverlof, ouderschapsverlof, tijdskrediet. Ze worden allemaal gepromoot als voordelige systemen die het leven van jonge ouders draaglijker moeten maken in deze barre coronatijden. Maar wat is nu het verschil tussen al die gesubsidieerde verlofstelsels, wie komt waarvoor in aanmerking en wat krijg je als je ervoor kiest om 4/5de te werken of halftijds?