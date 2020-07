Vakbonden proberen naakte ontslagen bij LKQ Belgium te vermijden

Bij LKQ Belgium in Vilvoorde hebben directie en vakbonden maandag rond de tafel gezeten voor sociale onderhandelingen over de aangekondigde herstructurering. Het verdeelcentrum van auto-onderdelen wil de werking van diverse vestigingen in ons land herschikken. De bonden proberen naakte ontslagen te vermijden. In het slechtste scenario moeten 108 werknemers afvloeien.

LKQ Belgium met hoofdzetel in Vilvoorde verdeelt auto-onderdelen en aanverwante producten voor onder meer garages. De directie kondigde op 30 juni een herstructurering aan, die mogelijk 108 banen zal kosten. Sociale onderhandelingen in de eerste fase van de wet-Renault zijn vorige week woensdag van start gegaan en vandaag/maandag zaten directie en bonden voor een tweede keer samen.

“Wij willen naakte ontslagen vermijden”, zei vakbondssecretaris Wim Van Caelenberg (ACV-Metea) na afloop van de gesprekken. “De directie heeft in deze informatiefase gereageerd op onze vragen. De filialen in Ichtegem en Erembodegem gaan zeker dicht. In de plaats komen twee nieuwe vestigingen, ten zuiden van Brussel en in de provincie Luxemburg. De precieze locaties werden niet meegedeeld.”

“In Ichtegem en Erembodegem werken telkens negen mensen. We hebben gevraagd om enkelen van hen naar andere filialen over te hevelen. De vestiging in Namen ondergaat de grootste impact van de herstructurering. Ook voor die afdeling hebben we gepleit om personeelsleden elders in te zetten.”

De finale beslissing valt eind augustus of begin september. De bonden verwachten dat diverse werknemers eerder op vrijwillige basis zullen vertrekken. Dat aantal zouden ze graag in mindering brengen bij de ontslagronde. De derde vergadering is vrijdag gepland.