Emmanuel Macron heeft zijn nieuwe regering voorgesteld: enkele oud-ministers en een advocaat aangesteld

De secretaris-generaal van het Elysée, Alexis Kohler heeft zonet de nieuwe regering van president Emmanuel Macron en premier Jean Castex bekendgemaakt.

De lijst van nieuwe ministers werd voorgelezen door de secretaris-generaal van het Elysée, Alexis Kohler. De nieuwe ministers zullen binnenkort de eed afleggen.

Een grote verrassing is de nieuwe minister van Justitie, Éric Dupond-Moretti (59), een beroemde Franse advocaat. Hij wordt ook de ‘Acquittator’ genoemd dankzij de vrijspraken die hij wist te verkrijgen. En minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner moet plaats ruimen voor de centrumrechtse voormalige begrotingsminister Gerard Darmanin.

Naast de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie moest ook de minister van Milieu wijken. Daar komt nu Barbara Pompili, een voormalige groene politica die al enkele jaren in het parlement zetelt voor La République En Marche (LREM), de politieke beweging van de Franse president.

Verder keert voormalig minister van Volksgezondheid Roselyne Bachelot terug, nu als minister van Cultuur. Bachelot werd destijds aan de deur gezet omdat ze miljarden had uitgegeven aan vaccins en mondmaskers tegen de Mexicaanse griep, die uiteindelijk al bij al bleek mee te vallen in Frankrijk, maar is sinds het coronavirus is uitgebroken opnieuw een graag geziene gast in de Franse televisie- en radiostudio’s. Tot slot wordt Elisabeth Moreno bevoegd voor Gelijkheid, Brigitte Klinkert voor Beroepsintegratie, Alain Griset voor KMO’s, Nadia Hai voor Stedenbeleid en Brigitte Bourguignon voor Autonomie.

De meeste grote namen blijven wel op post. Jean-Yves Le Drian behoudt het vertrouwen als minister van Buitenlandse en Europese Zaken en Bruno Le Maire mag minister van Financiën blijven. Op Defensie blijft Florence Parly de plak zwaaien.

De herschikking is het gevolg van de lokale verkiezingen van vorige week. La République en Marche scoorde pover en moest verschillende grote steden aan de groenen laten. De president hoopt dat een nieuwe regering de laatste helft van zijn mandaat een nieuw elan kan geven.

De 31-jarige Gabriel Attal wordt de woordvoerder van de regering.

