Fans en acteurs van ‘Harry Potter’ komen in opstand tegen J.K. Rowling, maar schrijfster neemt geen gas terug in controversiële tweets

Wie een foute tweet stuurt, krijgt bagger over zich heen. Wie een hele reeks foute twitterberichten op de wereld loslaat, komt in een nachtmerrie terecht. Vraag het maar aan auteur J.K. Rowling (54). Fans en acteurs van het Harry Potter-universum keren haar massaal de rug toe omdat ze op Twitter bleef uithalen naar transgenders.

Het had deze zomer over haar nieuwe boek moeten gaan. Speciaal zodat ouders hun kroost konden bezighouden tijdens de lockdown, publiceerde J.K. Rowling een sprookje dat ze 10 jaar geleden had verzonnen ...