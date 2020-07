Van Ranst: “Wereldwijd hebben we coronapiek nog niet bereikt”

De cijfers mogen in België dan nog altijd lichtjes dalen, toch is er volgens Marc Van Ranst (KU Leuven) nog geen reden tot gejuich. “Wereldwijd hebben we de piek van het coronavirus nog niet eens bereikt. We moeten waakzaam blijven”, zegt viroloog Marc Van Ranst in Terzake.

Her en der gaan bepaalde regio’s en steden opnieuw in lockdown nadat het aantal besmettingen met het coronavirus er opnieuw angstvallig toenam. Dat is onder meer het geval in Catalonië en in de streek van A Marina in Galicië. “Zo’n opflakkering van het virus is op zich niet vreemd”, zegt Marc Van Ranst in het duidingsprogramma ‘Terzake’. “Maar dat wil niet zeggen dat we lichtzinnig moeten omspringen met de stijgende cijfers: wereldwijd hebben we de coronapiek nog niet bereikt.”

En ook in België moeten we waakzaam blijven. “De cijfers dalen nog altijd maar de daling is amper nog waar te nemen”, zegt Van Ranst. “We blijven nu al een tijdje schommelen rond die 80 à 90 besmettingen per dag: ik zou mij een stuk comfortabeler voelen, mocht dat nu eindelijk eens zakken.”