Club Brugge trekt zich terug uit raad van bestuur Pro League

Aan de vooravond van de algemene vergadering van de Pro League stuurt Club Brugge een krachtig signaal de wereld in. Algemeen manager Vincent Mannaert heeft zijn collega-clubleiders laten weten dat Club Brugge zich terugtrekt uit de raad van bestuur en hij niet langer kandidaat is bij de stemming dinsdag. Blauw-zwart neemt op die manier afstand van het weinig fraaie schouwspel in de belangenvereniging van profclubs.

De Pro League vergadert dinsdag met al zijn leden in het Crowne Plaza Hotel in Diegem. Op de agenda staat onder meer het voorstel van Cercle-voorzitter Vincent Goemaere om volgend seizoen met achttien en mini-play-offs te voetballen in 1A. Als laatste punt van de agenda wordt de raad van bestuur verkozen. Acht mandaten zijn beschikbaar. Ook het mandaat van Vincent Mannaert loopt af. De manager van Club Brugge was jarenlang een van de drijvende krachten binnen de Pro League en liet maandag in een e-mail aan zijn collega-clubleiders weten dat hij niet langer kandidaat is voor een nieuwe termijn.

Mannaert wil met zijn e-mail een alarmsignaal laten afgaan. Het voorbije jaar was weinig verkwikkelijk binnen de Pro League. Club moest zijn titel afkopen met bijna 2 miljoen euro “coronageld”. Ook in heel wat andere dossiers was er weinig leiding binnen de Pro League. Mannaert heeft het in zijn mail over een “belangentegenstelling” in plaats van een “belangenvereniging”.

Heel wat clubleiders hebben begrip voor de beslissing maar betreuren het vertrek van Mannaert. Als een van de weinige clubs van de G5 was Club Brugge voorstander van een nieuwe competitieformule zonder play-offs en met 18 in plaats van 16. Ook op heel wat andere domeinen speelt Club Brugge een belangrijke rol achter de schermen in de Pro League. Die rol zal Club blijven spelen. Vanuit de algemene vergadering blijft Mannaert zich bezighouden met enkele belangrijke dossiers zoals het mediacontract en de (para-)fiscaliteit.