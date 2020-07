“Hier zouden beter geen kinderen wonen”: Umicore-directeur over loodvergiftiging in de buurt van zijn fabriek

In de wijk naast de fabriek van Umicore in Hoboken heeft de helft van de kinderen te veel lood in zijn bloed. Toxicoloog Jan Tytgat vraagt zich luidop af of die fabriek daar dan nog hoort. Directeur Luc Gellens draait de vraag om: hoort de woonwijk wel nog naast zijn fabriek? “De huizen onteigenen en een groene buffer creëren: dat lijkt me een goed scenario.”