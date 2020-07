Nieuwe Europese brandhaarden roepen vragen op: is reizen nog wel slim? En waar kunnen we nog heen?

In Europa duiken op veel plaatsen nieuwe uitbraken van het coronavirus op. Het doet de vraag rijzen of we onze vakantieplannen beter niet opnieuw opbergen. “Ik zou geen nieuwe buitenlandse reis meer boeken”, zegt viroloog Marc Van Ranst. Professor Steven Van Gucht is minder pessimistisch, maar waarschuwt reizigers: “Als je niet bereid bent om in quarantaine te gaan na je vakantie, vertrek je beter niet.” Onze virologen en reisorganisaties geven antwoord op de meest prangende vragen.