Verplichte test na vakantie valt nauwelijks te verplichten: minister Beke rekent op burgerzin

Wie straks terugkomt van vakantie uit een gebied waar er een nieuwe coronapiek is, zal verplicht getest worden en moet rekening houden met quarantaine. Dat is alvast het plan van de Vlaamse regering, nadat de Risk Management Group die aanpak had geadviseerd. Een wettelijke basis is er (nog) niet, want zoiets valt niet af te dwingen en is ook amper te controleren.