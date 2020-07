Betonfabriek verplaatst transport van weg naar water: 53 vrachtwagens van de weg gehaald

Dankzij een nieuwe laad- en loskade langs het Albertkanaal in Meerhout kan betonfabriek De Bonte voortaan meer producten over het water in plaats van over de weg vervoeren. “Elk schip geladen met dwarsliggers vermijdt 53 volle vrachtwagens”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters, die maandag een bezoek bracht aan de site.

Het afgelopen jaar investeerde Betongroep De Bonte in samenwerking met De Vlaamse Waterweg ruim 1 miljoen euro in de aanleg van een nieuwe laad- en loskade langs het Albertkanaal. De nieuwe kade heeft een lengte van 300 meter en een diepgang van 3,5 meter. Daardoor kan ze schepen tot 5.000 ton ontvangen, beladen en lossen.

Nu vervoert het bedrijf vanuit de site in Meerhout jaarlijks al 35.000 ton afgewerkte betonproducten via het water. Zo kon de uitvoer richting Frankrijk opgeschaald worden. Momenteel is er een nieuwe site in aanbouw net boven Parijs. “De Olympische Spelen van 2024 trekken enorme infrastructuurwerken op gang en onze aanwezigheid ter plekke, was dan ook een must”, zegt CEO spoordivisie Pascal Blommaert.

Vlaams minister van Mobiliteit Peeters bracht maandag een bezoek aan de site. “De waterweg biedt een slim en sterk alternatief voor het dichtslibbende wegverkeer. De gestage groei van het aandeel dat de binnenvaart inneemt, geeft de Vlaamse wegen, de lokale kernen en bewoners ademruimte”, zegt de minister. “Betonfabriek De Bonte geeft alvast het goede voorbeeld en voegt met deze kaaimuur een extra ‘oprit’ toe aan onze watersnelweg.”

Volgens minister Peeters vermijdt elk binnenvaartschip, volgeladen met betonnen dwarsliggers, 53 volle vrachtwagens over de weg. “Via de watersnelweg kunnen goederen efficiënter én goedkoper verplaatst worden doordat er minder vrachtwagenkilometers afgelegd worden. Ik ben ervan overtuigd dat het voorbeeld van Betonfabriek De Bonte inspirerend kan werken voor andere bedrijven.”

De Vlaamse Waterweg stimuleert bedrijven om voor hun goederenvervoer voor de binnenvaart te kiezen, door een publiek-private samenwerking om een kaaimuur op maat te laten bouwen. De Vlaamse Waterweg financiert tot 80 procent, de onderneming 20 procent. Tegenover de financiering staat een engagement van het bedrijf om een vastgelegde hoeveelheid goederen via de waterweg te transporteren over een periode van 10 jaar.

Volgens Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg, treedt De Bonte met de investering in de sporen van meer dan 100 andere ondernemingen. In de toekomst wil de waterwegbeheerder het aandeel van binnenvaart nog vergroten: “Tegen 2030 willen we jaarlijks zowat 6 miljoen vrachtwagenritten van de weg halen.”