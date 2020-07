Man opgepakt voor dodelijke steekpartij in Antwerpen

In Antwerpen is maandag een 44-jarige man opgepakt als mogelijke betrokkene bij de dodelijke steekpartij die in de nacht van zondag op maandag plaatsvond in de Van Stralenstraat. Dat meldt het Antwerpse parket. Bij de steekpartij kwam een 45-jarige Dominicaan om het leven.

De steekpartij ontstond omstreeks 2 uur ‘s nachts uit een gevecht tussen verschillende personen dat op straat aan de gang was. Een 45-jarige man raakte ernstig gewond en moest ter plaatse gereanimeerd worden. In het ziekenhuis bezweek het slachtoffer echter alsnog aan zijn verwondingen.

Het parket vorderde na de feiten een onderzoeksrechter voor doodslag. De federale gerechtelijke politie nam het onderzoek in handen en kon in de loop van de ochtend vier personen arresteren. Na verhoor kwam één man als vermoedelijke betrokkene in beeld. De onderzoeksrechter zal dinsdag over zijn aanhouding beslissen.