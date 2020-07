Tottenham-spelers Hugo Lloris en Son Heung-min moeten door ploegmaats uit elkaar gehouden worden bij de rust

Tottenham-spelers Hugo Lloris en Son Heung-min zorgden voor een zelden gezien tafereel bij de rust van de Premier League-wedstrijd tegen Everton. Ondanks de 1-0 voorsprong sprintte Lloris na het rustsignaal naar zijn Zuid-Koreaanse collega. De twee vlogen elkaar voor het oog van de camera’s in de haren en moesten door ploegmaats uit elkaar gehouden worden.

De ruzie bleek gelukkig maar van korte duur. Bij de start van de tweede helft was te zien hoe Lloris in de spelerstunnel Son een aai over de bol gaf.