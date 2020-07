Een grote verrassing. Alsof Jef Vermassen plots de Belgische justitieminister zou zijn. Zo voelt de aanstelling van Eric Dupond-Moretti aan. Hij is een van bekendste advocaten van Frankrijk. De halve Italiaan uit le nord wordt ook wel eens de koning van de vrijspraak genoemd.

De tenor van de balie. De boeman van het noorden. Of door zijn meer dan 120 vrijspraken in het Hof van Assisen: dé koning van de vrijspraak, de Acquittator. De kersverse minister is zeker geen onbekende ...