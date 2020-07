GEES vroeg op 3 juni al om quarantainemaatregelen voor vakantiegangers uit risicogebieden

Al sinds 15 juni mogen Belgen opnieuw op vakantie binnen Europa maar, drie weken later en de start van de zomervakantie, lag er nog altijd geen uitgewerkt plan op tafel over hoe terugkerende landgenoten uit risicovolle coronabestemmingen opgevangen moeten worden. En nochtans vragen verschillende virologen al weken om een plan van actie, blijkt uit een verslag van de GEES, de Groep van Experts, die belast zijn met de exit-strategie.

Op 3 juni overhandigde de GEES zijn vijfde nota aan de Nationale Veiligheidsraad. Opvallend is dat de Groep van Experten dan al aanraadde om een plan op te stellen om terugkerende Belgen vanaf risicovolle vakantiebestemmingen te begeleiden. Op pagina zeventien staat letterlijk: “Monitor de epidemiologische gegevens in de Europese regio nauwkeurig aan de hand van rapporten en kaarten van het Europese Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding. Wees klaar om de quarantaine maatregelen opnieuw in te voeren voor reizigers uit gebieden of landen waar het virus opflakkert.”

Die specifieke aanbeveling, te vinden onder punt 5.7 van het rapport, “gold als een voorwaarde om de landsgrenzen gradueel en gecoördineerd te heropenen”. Maar die waarschuwing van de experten werd eerder op de avond ontkend door Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) in VTM Nieuws. “In het rapport van 3 juni stond wat we moesten doen met bevestigde coronagevallen, nu gaat het om de mogelijke risico’s die vakantiegangers meebrengen.”

Woordvoerder Steffen Van Roosbroeck nuanceert de uitspraak en benadrukt dat Beke in de nieuwsuitzending verwees naar het rapport van 24 juni en niet naar dat van 3 juni. En de nuancering gaat verder. “De experts hadden het in het rapport over het herinvoeren van de quarantaine. Daarmee wordt verwezen naar een bestaande aanbeveling en niet naar de verplichting zoals nu op tafel ligt.”