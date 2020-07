Oekraïense linksachter Bogdan Mykhaylichenko op weg naar Anderlecht

Anderlecht - Anderlecht staat niet alleen dicht bij een verlengd verblijf van Derrick Luckassen, ook de Oekraïener Bogdan Mykhaylichenko (23) is onderweg.

De linksback speelde zaterdag nog met Zorya Lugansk tegen PFK Oleksandrya (2-2) en zit ondertussen aan 13 gele kaarten, maar alle partijen willen nu liefst de transfer naar België afronden. Vooral ook omdat RSCA ook lang op die andere linksback - Kemar Lawrence - moet wachten die nog steeds in Jamaica zit. Zijn landgenoot Igor Plastun van Gent stimuleert Myhaylichenko ook. “Anderlecht is één van de meest populaire clubs”, vertelde Plastun in Oekraïne. “Ik raad Bogdan aan die stap te zetten.”