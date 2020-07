Walter Damen (Beerschot) stelt zich kandidaat voor de raad van bestuur van de Pro League: “Ik wil een onafhankelijk bestuur aanstellen”

Walter Damen, vicevoorzittter bij Beerschot, is een van de vele clubbestuurders die zich kandidaat heeft gesteld voor een zitje in de raad van bestuur van de Pro League. Damen ijvert voor een onafhankelijk bestuur en wil af van de dubbele petten van clubvoorzitters die hun eigen belang dienen.

De Belgische profclubs vergaderen vandaag met alle leden in het Crowne Plaza Hotel in Diegem. Op de agenda staat onder meer het voorstel van Cerclevoorzitter Vincent Goemaere om volgend seizoen met achttien en mini-play-offs te voetballen in 1A. Als laatste punt van de agenda wordt de raad van bestuur van de Pro League verkozen. Er zijn acht mandaten beschikbaar en Walter Damen is een van de kandidaten om een zetel te bemachtigen. De ondervoorzitter van Beerschot stuurde een brief rond naar zijn collega’s en ijvert daarin voor een onafhankelijk bestuur binnen de Pro League. Hij is de dubbele petten beu. “Geïnspireerd door de onderbouwde mening van Anderlecht CEO Karel Van Eetvelt, voel ik de drang mee verandering te brengen. Zijn voorstel tot solidariteit en beter bestuur van de Pro League kan ik volledig onderschrijven”, schrijft Damen. “Ik wil het management van de Pro League onafhankelijk maken en onafhankelijke bestuurders laten aanstellen.”

“Als kandidaat-bestuurder hoop ik me, samen met de andere bestuurders en alle Belgische clubs, te kunnen inzetten voor een transparanter en doelgerichter beleid dat alle clubs sterker maakt”, gaat Damen verder. “In de voorbije maanden werd duidelijk dat de huidige structuur onvoldoende is om op een objectieve en belangeloze wijze het doel van de vzw te dienen, namelijk artikel 3 van onze statuten: de Pro League dient de belangen van alle clubs voorop te stellen waarbij het individueel belang totaal ondergeschikt zou moeten zijn.”

Ook Sven Jacques, general secretary & sports bij Antwerp, heeft zich kandidaat gesteld voor een zetel in de raad van bestuur. Landskampioen Club Brugge stuurde gisteren dan weer een ander krachtig signaal de wereld in. Algemeen manager Vincent Mannaert heeft zijn collega-clubleiders laten weten dat Club Brugge zich terugtrekt uit de raad van bestuur en hij niet langer kandidaat is bij de stemming vandaag. Blauw-zwart neemt op die manier afstand van het weinig fraaie schouwspel in de belangenvereniging van profclubs.