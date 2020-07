Brandweer redt wanhopige student uit 35 meter hoge torenkraan in Gent

Gent - In Gent heeft de brandweer maandagavond een wanhopige student uit een 35 meter hoge torenkraan moeten halen. Het is nog niet duidelijk wat de jongen bezielde maar de politie en de brandweer kwamen massaal ter plaatse om een dramatische afloop te verhinderen. Rond 21.00 uur werd de jonge student beveiligd, hij werd naar beneden gehaald en overgebracht naar het ziekenhuis.

Na 20.00 uur werd duidelijk dat een jonge student zich in de spits van een torenkraan had gewerkt. De brandweer ontplooide een ladder maar die kon de jongeman niet bereiken. Het RED-team kwam daarop ter plaatse om de bouwkraan te beklimmen. Drie brandweerlui gingen in de mast en door de giek om de student te beveiligen. Op de begane grond werd intussen een valkussen opgesteld, maar de student maakte op geen enkel moment aanstalten om effectief te springen.

Perimeter

Rond 21u werd de jongeman bereikt, hij werkte mee aan de redding en werd veilig naar beneden geëscorteerd. Het gaat om een West-Vlaamse student die in Gent op kot zit. Maar of zijn wanhoopsdaad te maken heeft met de examenperiode of tegenvallende resultaten kon de politie maandagavond niet bevestigen.

Tijdens de operatie waren tientallen politieagenten en een twintigtal brandweerlui en andere hulpdiensten ter plaatse. Een perimeter werd ingesteld. Het verkeer kon niet meer langs het drukke Sint-Annaplein in Gent. De Lijn werd gevraagd voor omleidingen te zorgen. Kort na 21.00 uur werd de omgeving vrijgegeven.

De jongen zal ondervraagd worden over de kwestie maar de politie blijft op de vlakte over de toedracht. “Hij is van het jaar 2001 en zit op kot in Gent”, zegt woordvoerder Liesbet De Pauw van de Gentse politie. De kosten van de grootschalige reddingsoperatie lopen op. Of die verhaald zullen worden op de familie is ook nog niet duidelijk.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen met de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.