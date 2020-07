Weinig hoop op competitie met achttien clubs: voorstel Cercle Brugge zou niet de vereiste meerderheid halen

Waasland-Beveren, OHL en Beerschot trekken vandaag met een bang hartje naar de algemene vergadering van de Pro League. Het voorstel van Cercle Brugge om volgend seizoen met achttien en (mini-)play-offs te spelen haalt volgens onze informatie geen vereiste meerderheid. Als ook het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) het licht op groen zet, telt 1A volgend seizoen zestien ploegen en spelen OHL en Beerschot op 2 augustus de promotiefinale.

Voor het eerst sinds de bewogen algemene vergadering van 15 mei kijken de profclubs elkaar opnieuw in de ogen. Dat gebeurt deze keer in levende lijve, in het Crowne Plaza Hotel in Diegem. Elf punten staan op de agenda. Veruit de meeste aandacht gaat uit naar het competitieformat voor volgend seizoen. Cercle-voorzitter Vincent Goemaere deed het voorstel om aan te treden met achttien en mini-play-offs. Zo hoopte hij steun bij grote en kleine clubs te ronselen.

Navraag van de redactie leert dat er geen vereiste meerderheid van 80 procent kan worden bereikt. Volgens Goemaere volstaat een tweederdemeerderheid, maar ook dat aantal stemmen zit er niet in. Een nieuw format creëert immers opnieuw onduidelijkheid. Beerschot en OHL stemden ermee in hun tv-geld te laten vallen om de andere clubs niet tegen de haren te strijken. Maar ook die geste kan meer dan waarschijnlijk niet helpen.

Als de beslissing van 15 mei wordt bevestigd wordt het seizoen 2020-2021 met zestien ploegen en (mini-)play-offs afgewerkt. Waasland-Beveren speelt dan in 1B en OHL en Beerschot moeten op 2 augustus de terugwedstrijd van de promotiefinale bekampen. De heenmatch eindigde op 1-0 voor Beerschot. Op 15 mei werd beslist dat OHL en Beerschot gebruik konden maken van nieuwe kernen, maar die beslissing werd intussen teruggedraaid.

Degradeert Waasland-Beveren sowieso naar 1B? Foto: BELGA

Kans voor het BAS

Waasland-Beveren, OHL en Beerschot hopen wel nog op een gunstige uitspraak van het Belgisch Arbitragehof van de Sport (BAS). Die moet oordelen of de beslissing van 15 mei op een rechtsgeldige manier genomen is. Insiders stellen echter weinig hoop meer in het BAS. Eerder stelde de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) de Pro League in het gelijk en die beslissing beïnvloedt het beslissingsproces van het BAS.

Ook zonder uitspraak van het BAS wordt morgen de kalender voor 1A en 1b bekendgemaakt. Dan zullen we ook de nieuwe aftrapuren kennen. De Pro League moet vandaag zijn zegen geven over de “slots” van rechtenhouder Eleven Sports. Elke wedstrijd wordt op een apart moment gespeeld, maar er zou alleen uitzonderlijk worden uitgeweken naar maandagavond.