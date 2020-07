Valt voetbal straks onder antiwitwaswet? Pro League staat op de rem, Joris Vandenbroucke (SP.A) is ziedend: “Dit getuigt van blinde arrogantie”

Valt het professionele voetbal, net als de banken- en diamantsector, vanaf volgend jaar onder de antiwitwaswet? In de commissie Financiën van het parlement wordt hierover vandaag gestemd. De Pro League doet nog een ultieme poging om dit tegen te houden.

Het was een van de aanbevelingen van de expertencommissie van de Pro League , die met Johan Vande Lanotte, Michel Maus, Karl Dhont en Tomas Van Den Spiegel: het profvoetbal moet onder de preventieve antiwitwaswet gebracht worden om zo te zorgen voor meer transparantie in de sector. In een persbericht gaven de profclubs eind 2019 zelf ook aan dat ze de boodschap begrepen hadden. Maar van die goede voornemens blijft vandaag niks meer over. Want nadat Joris Vandenbroucke (SP.A) een amendement had ingediend om dit in de praktijk om te zetten, stuurde de Pro League zondag last minute een nota rond met de boodschap dat dit “toch geen goed idee zou zijn en dat er nog wat aanpassingen nodig zijn”.

Vandenbroucke reageert dan ook ziedend op dit manoeuvre. “Eerlijk gezegd geloof ik er niets van dat het voetbal lessen wil trekken uit de operatie Propere Handen. Ze steekt gewoon de kop in het zand. Dit getuigt van een blinde arrogantie en motiveert mij nog meer om het gaspedaal in te drukken. Dit is een sector die jaarlijks 150 miljoen euro aan gemeenschapsgeld krijgt en toch zien ze het niet zitten om proper en transparant te zijn. Daar kan ik met mijn hoofd niet bij.”

Fraudegevoelige sectoren vallen sinds 2017 onder de preventieve antiwitwaswetgeving. Concreet betekent dit dat de identiteit van de personen met wie er zaken gedaan wordt steeds grondig gecontroleerd moet worden. Gaat het om individuen of landen die op een zwarte lijst staan, dan moeten deze transacties onmiddellijk worden doorgegeven aan de overheid. Gebeurt dit niet, dan kunnen er zware boetes volgen – tot wel 1,25 miljoen euro – en de bestuurders kunnen strafrechtelijk vervolgd worden.

Vandenbroucke: ““Eerlijk gezegd geloof ik er niets van dat het voetbal lessen wil trekken uit de operatie Propere Handen.” Foto: Photo News

Tegen volgend seizoen

Maar volgens de Pro League zou dat een concurrentienadeel kunnen betekenen voor het Belgisch voetbal. “Dat begrijp ik helemaal niet”, zegt Vandenbroucke. “We vragen toch enkel maar een grote mate van transparantie om het witwassen van zwart geld te vermijden? Hoe kan dat nu een concurrentienadeel betekenen? Daarmee geeft de Pro League nog maar eens aan dat ze het niet begrepen heeft.”

Ook wijst de Pro League erop dat dit een vorm van discriminatie is ten opzichte van andere sporten, die niet onder deze wet vallen. Vandenbroucke: “Dat vind ik een ronduit perverse reactie. Ik weet niet of de Pro League de afgelopen jaren het nieuws een beetje gevolgd heeft, maar volgens mij waren er geen arrestaties en huiszoekingen in het golf of het volleybal. Nee, het is net in het voetbal dat er talrijke onderzoeken lopen naar witwaspraktijken.”

Vandenbroucke klopte voor zijn amendement al aan bij het kabinet van minister van Economie Nathalie Muylle (CD&V) en bij de FOD Economie. Zowel CD&V als Groen/Ecolo hebben het amendement mee ondertekend. Als het vandaag wordt goedgekeurd door de commissie, wordt het volgende week besproken in het parlement. Bedoeling is om deze maatregel door te voeren tegen 1 juli 2021, tegen begin volgend seizoen dus. “Ze krijgt de voetbalsector genoeg tijd om zich aan te passen”, zegt Vandenbroucke. “Waarop ze zeker niet moet rekenen, is op een uitzonderingsregime.”