“Onze clubs zijn allesbehalve beter dan onze politici. Een antiwitwaswet proberen tegen te houden: welke indruk geeft dat?”

De clubleiders van onze profclubs mogen nooit nog iets zeggen over de besluiteloosheid van onze politici. Dat pakweg N-VA en PS niet in eenzelfde regering geraken, heeft vooral te maken met een verschillende maatschappijvisie. De jongste maanden is echter gebleken dat de overgrote meerderheid van onze clubs zelfs dat niet heeft: een brede visie over ons voetbal. Het gaat maar om één ding: wat zit erin voor mijn club?