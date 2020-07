12 kandidaten voor 8 plaatsen: verkiezing raad van bestuur van de Pro League vandaag belooft spannendste in jaren te worden

De verkiezing voor de raad van bestuur van de Pro League, dinsdag in het Crowne Plaza-hotel in Diegem, belooft een van de spannendste in jaren te worden. Twaalf clubleiders - en niet van de minsten - zijn kandidaat voor acht beschikbare mandaten. Niemand wil bij de vier verliezers eindigen. Wij stellen de twaalf aan u voor en wikken - voorzichtig - hun kansen af.