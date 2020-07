N-VA bijna even rijk als alle andere Vlaamse partijen samen

N-VA heeft sinds 2014, toen ze de grootste partij van het land werd, haar financiële positie fors verstevigd. Dat schrijft De Tijd op basis van financiële verslagen die de partijen moeten indienen bij de Kamer.

Met een eigen vermogen van bijna 30 miljoen euro had N-VA eind 2019 een bijna even grote spaarpot als alle andere Vlaamse partijen samen.

De kloof tussen N-VA en de andere Vlaamse partijen was al groot en is in 2019 opnieuw verbreed. De Vlaams-nationalisten zagen hun eigen vermogen stijgen met een kleine 500.000 euro, terwijl er 1,5 miljoen euro minder zit in de gezamenlijke spaarpot van SP.A, CD&V, Open VLD, Vlaams Belang en Groen.

De cijfers over het eigen vermogen zijn volgens De Tijd relevant. Ze tonen immers in welke mate partijen het geld hebben om naar nieuwe verkiezingen te gaan.