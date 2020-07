Vlaamse gemeenten zijn ongelukkig met 115 miljoen federaal geld

Van de federale overheid krijgen steden en gemeenten 115 miljoen euro extra om de armoede na corona op te vangen. Maar zelf noemen ze het “onuitvoerbaar” omdat het bedrag nog dit jaar moet worden uitgegeven.

“De grootste impact van de coronacrisis zal pas de komende maanden en vooral in het jaar 2021 voelbaar zijn.” Dat schrijven de 581 Belgische gemeenten in een gezamenlijke brief aan de partijvoorzitters en de federale ministers. De Vlaamse, Waalse en Brusselse gemeenten hebben de handen in elkaar geslagen om te protesteren tegen de manier waarop hun OCMW’s van de federale regering extra geld krijgen.

Het bedrag zelf is niet het probleem. Integendeel zelfs, 115 miljoen euro en nog eens 10 miljoen extra voor personeelskosten is een nooit geziene injectie in het lokaal sociaal beleid. Toch zijn de steden en gemeenten niet tevreden. “We danken u van harte voor dit gebaar”, schrijven ze wel in hun brief, ondertekend door de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en haar Waalse en Brusselse tegenhangers, maar tegelijk noemen ze dit “onuitvoerbaar” omdat het geld nog dit jaar moet worden uitgegeven. De impact van de crisis zal voor hen vooral volgend jaar voelbaar zijn, eenmaal de speciale stelsels zoals tijdelijke werkloosheid zijn uitgedoofd. Bovendien moeten de OCMW’s nu in alle haast sociale projecten gaan opzetten. “Dat laat niet toe om de doelstelling van deze subsidie te halen, namelijk op langere termijn de sociale gevolgen van de coronacrisis te matigen.”

Bevoegd minister Denis Ducarme (MR) bevestigt dat de deadline 31 december 2020 is, net als alle andere tijdelijke coronamaatregelen van de federale regering. Wel wil hij op het einde van het jaar samen met de steden en gemeenten een evaluatie maken.