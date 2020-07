België een van de meest innoverende landen op coronavlak

België is volgens een internationaal rapport van een dochterorganisatie van de Verenigde Naties het vierde meest innoverende land op vlak van de strijd tegen het coronavirus. In Europa doet geen enkel land het beter. Ook Belgische steden en bedrijven worden door de onderzoekers geprezen.

Het Covid-19 Innovatierapport van UNAIDS en onderzoeksbureau StartupBlink onderzocht in welke mate landen, steden en ondernemers innoverend zijn op vlak van onder andere preventie, diagnose en behandeling van het coronavirus. België moet volgens de onderzoekers alleen de VS, Canada en Israël voor laten gaan. Ons land wordt zelfs geprezen. “We zijn vooral onder de indruk van het succes van België, Zwitserland, Estland, Italië en Ierland, waar lokale ondernemers zich mobiliseerden. Zelfs sommige steden die zwaar zijn getroffen door de pandemie - New York, Milaan, Brussel en Barcelona - presteren heel goed in de ranking”, klinkt het in het rapport. “Ze bleven excelleren en innoveren. Tegen alle logica in, want deze steden met een grote crisis werden geconfronteerd.”

Innoverende bedrijven

Het rapport verwijst ook naar verschillende Belgische bedrijven die op de proppen kwamen met oplossingen. Zo krijgt onder andere de Antwerpse onderneming Ergotrics alle lof voor het opblaasbare kussen dat het ontwikkelde zodat de patiënten op intensive care op hun buik kunnen beademd worden.

De Leuvense 3D-printingspecialist Materialise ontwikkelde een voorwerp om coronaproof deuren te openen zonder dat je daarbij je handen moet gebruiken. Ze delen het ontwerp gratis, waardoor iedereen ter wereld met een 3D-printer zijn eigen exemplaar kan printen.