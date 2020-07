Iedereen laat bekende Britse tv-historicus vallen na nieuwe racistische uitspraak

Een racistische uitspraak komt David Starkey (75), een van de bekendste Britse historici, zeer duur te staan. Hij verliest al zijn aanzien.

“Als slavernij genocide was geweest, waren er niet zoveel verdomde zwarten geweest in Afrika en Groot-Brittannië, of wel soms? Velen van hen hebben het overleefd.” David Starkey had al de officieuze titel van meest onbeschofte man van Groot-Brittannië, maar deze nieuwe uitspraak die hij liet optekenen tijdens een live interview op de website van een rechtse commentator Darren Grimes is er duidelijk te veel aan. De historicus mag geen les meer geven aan twee universiteiten, zijn uitgeverijen zullen zijn boeken niet meer publiceren, hij werd ontslagen uit het bestuur van een museum en tv-zenders zullen hem niet meer inschakelen om geschiedenisprogramma’s te maken. Mogelijk speelt hij ook zijn ridderlijke titel Commander of the Most Excellent Order of the British Empire kwijt.

Niet de eerste keer

Starkey zei tijdens hetzelfde interview al dat Black Lives Matter een product is van witte kolonisatie: “Jullie sterven binnen enkele seconden als jullie in zwart Afrika worden gedumpt.” Het is niet de eerste keer dat Starkey, bekend voor zijn vrouwonvriendelijke en anti-Schotse uitspraken, zich met racistische uitspraken laat opmerken. Tijdens de Londense rellen in de zomer van 2011 zei hij ook al dat het leek alsof “de witten zwart waren geworden” en “dat de gangstercultuur nu ook bij witte jongeren mode was”. Starkey is vooral bekend voor zijn programma’s over de Britse monarchie. Canvas zond eind mei nog zijn documentaire ‘Lost kingdom of the black pharaohs’ uit.

