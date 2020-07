José Mourinho reageert op felle ruzie tussen Tottenham-spelers zoals alleen hij dat kan: “Het was prachtig om te zien”

Ophef bij Tottenham bij het ingaan van de rust tijdens de wedstrijd tegen Everton. Hugo Lloris en Son Heung-min kregen het met elkaar aan de stok en moesten uit elkaar gehouden worden door enkele ploegmaats. Tot groot jolijt van trainer José Mourinho.

LEES OOK. Tottenham-spelers Hugo Lloris en Son Heung-min moeten door ploegmaats uit elkaar gehouden worden bij de rust

“Het was prachtig”, reageerde de Portugees. “Het was waarschijnlijk het resultaat van onze bespreking na de wedstrijd tegen Sheffield United (3-1-nederlaag, red.). Als iemand hiervan de schuld moet krijgen, dan ben ik dat. Ik was kritisch voor mijn spelers omdat ze niet kritisch genoeg op zichzelf en elkaar zijn. Ik heb ze gevraagd meer te eisen van elkaar, zodat er een druk ontstaat die goed is voor de teamgeest en alle spelers.”

Mourinho legde ook kort uit wat er nu precies gaande was. “Het was een situatie aan het eind van de eerste helft, toen Lloris Sonny - een echte teamspeler - wilde aanmoedigen om zich meer op te offeren voor het team. De eerste helft eindigde met een schot van Richarlison en Hugo vond dat op de aanvallers mee moesten verdedigen. Daardoor er ontstond er een meningsverschil. Er vielen een aantal lelijke woorden, maar ik weet niet of ze elkaar geduwd hebben. Ik denk dat het belangrijk is voor het team om volwassen te worden en daarvoor moet je meer van elkaar eisen en sterke persoonlijkheden hebben. In de rust heb ik gezegd dat dit de reactie was waar ik naar op zoek was.”

“Maar eenmaal in de kleedkamer was de ruzie al voorbije en waren ze elkaar aan het knuffelen”, aldus ‘The Special One’. Tottenham is na 33 speeldagen pas achtste met 48 punten.