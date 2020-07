Melbourne opnieuw in lockdown tot eind augustus

De premier van Victoria Daniel Andrews heeft de sluiting van metropool Melbourne aangekondigd, aangezien de staat de grootste dagelijkse toename van COVID-19-gevallen sinds het begin van de pandemie registreert.

Er zijn vandaag 191 nieuwe gevallen geregistreerd, waarvan er 37 verband houden met bekende uitbraken en de overige 154 worden onderzocht. Het gaat over de grootste dagelijkse toename van aantal besmettingen sinds het begin van de pandemie. Daarom gaat de Zuid-Australische stad Melbourne opnieuw op slot gedurende zes weken. “Als we die stappen niet nemen, dan zullen het niet een paar honderd gevallen per dag zijn, het zullen er veel meer zijn dan dat en het zal uit de hand lopen”, zei de premier van Victoria Daniel Andrews dinsdag.