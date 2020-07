Vanaf september app voor contactopsporing in heel België

Er komt een app die ons moet helpen risicovolle contacten op te sporen en die zal in september klaar zijn. Dat zei Karine Moykens van het Interfederaal Comité Testing & Tracing in De Ochtend op Radio 1. De regio’s zullen samen aan één oplossing werken voor het hele land.

Er was al veel om te doen: er zou eerst wel, dan weer niet een app komen die nagaat met wie we in contact komen. Is iemand van die contacten coronapositief, dan zou je een melding kunnen krijgen. Begin juni werd het licht dan toch op groen gezet. Volgens Karine Moykens zal de app begin september operationeel zijn.

Moykens gaf ook enkele details over hoe het systeem zou werken. “Hij zal voor heel het land werken en via Bluetooth automatisch registreren bij wie je in de buurt bent. Wie in contact kwam met iemand die positief testte, krijgt een code toegestuurd waarmee je naar de dokter kunt gaan.” Er zou ook grote aandacht zijn voor de privacy: “We hebben voor het meest veilige systeem gekozen dat bestaat. Het wordt ook in Nederland, Duitsland en Zwitserland: we gaan het warm water niet heruitvinden.” De code die u ingeeft, wordt versleuteld, waardoor niemand zal weten wie u bent.