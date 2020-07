Helmut Lotti heeft plots weer nieuwe haardos: “Drie jaar gezocht naar de beste manier”

Helmut Lotti is ontzettend tevreden over zijn nieuw haar. Hij wil niets kwijt over wat hij nu precies gedaan heeft om plots een nieuwe haardos te hebben, maar het maakt hem alleszins heel gelukkig. “Het belangr?kste is dat ik m? er goed b? voel en dat is het geval”, zegt hij aan Dag Allemaal.

Tijdens een optreden in Nederland besloot Helmut Lotti iets te doen aan zijn haarverlies nadat hij het achterkant van zijn hoofd op een groot scherm zag. “Het was alsof de maan opkwam. ‘Lotti, zo kan je écht niet meer op het podium staan’ dacht ik toen.” En dus zocht hij een oplossing. Eentje waar hij heel mysterieus over doet en dat is niet naar de zin van sommige fans. “Ik heb drie jaar gezocht naar de beste manier om haar te kr?gen. Ik heb nu een goed systeem gevonden. Welk maakt niet uit, mensen oordelen toch alt?d. Het belangr?kste is dat ik m? er goed b? voel en dat is het geval”, klinkt het.