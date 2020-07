Verwarde man verschuilt zich met 5-jarig meisje in een bos in Eeklo. Politie en masse op zoek naar hem

Eeklo - In Eeklo is de politie op zoek naar Jurgen Depoortere (41) die zich sinds 6u 30 vanochtend verschuilt met zijn 5 jarige dochter Noémie. De man zou heel verward zijn.

In Het Leen, het provinciaal domein in Eeklo, hield de man van 41 jaar zich vanochtend schuil met zijn 5-jarige dochter. Jurgen Depoortere moest vandaag een medische ingreep ondergaan maar is gevlucht. De politie is intussen al drie uur lang op zoek naar hem. Het domein werd afgesloten om de zoektocht te vergemakkelijken maar intussen is de zoekactie verplaatst van het provinciaal domein naar de Leikensweg, de straat waar de man woont. Er is ook een helikopter die over het gebied vliegt in een poging de vader en het meisje te vinden.

“Onze ongerustheid is vooral gericht op de man momenteel. Er zijn namelijk geen aanwijzingen dat hij zijn dochter iets zou aandoen”, zegt Emeline Martens, woordvoerster van de politiezone Meetjesland Centrum. Het is nog onduidelijk waarom de man gevlucht is, maar hij zou erg in de war zijn.

De politie deelde ook een opsporingsbericht op Facebook in de hoop meer aanwijzingen te vinden.