CLUBNIEUWS. Anderlecht scout Poolse flankspeler, Gent oefent tegen Lyon

De voorbereiding op het nieuwe seizoen is in volle gang. De transfermarkt draait op volle toeren en er is steeds meer duidelijkheid over de oefenschema’s van onze eersteklassers. Uw dagelijkse portie clubnieuws.

ANDERLECHT. 22-jarige Poolse flankspeler wordt gescout

Volgens lokale media stuurde Anderlecht een scout naar Lech Poznan-Legia Warshau om Kamil Jozwiak te volgen. De 22-jarige flankspeler was goed voor een goal en een assist en dikte zo zijn statistieken aan: 8 treffers en 7 beslissende passes. De vraag is maar of Jozwiak nog spek voor hun bek is. Hij debuteerde al als international en wordt ook gevolgd door Duitse en Engelse teams, waaronder Man United. (jug)

KV KORTRIJK. De Sart revalideert voort

Kortrijk verloor zaterdag de eerste oefenmatch met 3-2 tegen Standard. Vrijdag en zaterdag ontvangt het Charleroi en Cercle Brugge.

De Sart revalideert nog van zijn spierblessure, hij trainde gisteren apart, net als ­Selemani. Mboyo heeft geen last meer en traint voluit.

Ondertussen loopt de abonnementenverkoop op volle toeren. Er zijn al meer dan 2.000 abonnementen verkocht. (gco)

ZULTE WAREGEM. Marcq mist oefenmatch tegen ex-club

Na het 2-2-gelijkspel tegen Cercle Brugge ­zaterdag oefent Zulte Waregem vanavond ­tegen Charleroi. Voor Marcq en de jonge Max De Ruyver komt de partij te vroeg. Ze vielen tegen Cercle geblesseerd uit. Zowel bij Marcq als De Ruyver zou de enkelband geraakt zijn. De twee gingen gisteren al onder de scanner, maar de ernst van hun blessures is nog niet duidelijk. Ook Erdin Demir moet geblesseerd verstek geven. (tjm)

AA GENT. Buffalo’s gaan verder met KAA Gent Foundation

Gisteren ondertekenden AA Gent-voorzitter Ivan De Witte, burgemeester Mathias De Clercq, enkele bevoegde schepenen en OCMW-voorzitter Rudy Coddens een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Hierdoor is de werking van de KAA Gent Foundation alvast gegarandeerd tot 2025. Alle partijen investeren gedurende deze periode in totaal maar liefst 3,5 miljoen euro.

De Buffalo’s hebben een grote affiche beet in de voorbereiding. Op 22 juli speelt AA Gent - tot nader order nog steeds achter gesloten deuren - tegen het Franse Lyon. (ssg)

GENK. Zaterdag oefenmatch tegen Gent

Genk heeft nog een oefenwedstrijd toegevoegd aan de voorbereiding. Zaterdag om 13 uur krijgen de Genkies de Buffalo’s over de vloer. De partij zal, zoals alle oefenwedstrijden, plaatsvinden achter gesloten deuren. De Pro League organiseert, zoals bekend, coronatesten bij alle profclubs. Vandaag zijn de spelers, trainers en leden van de medische staf van Genk aan de beurt. (rco)

KV MECHELEN. Vranckx, Storm en Dassy haken af

Het drietal Vranckx, Storm, Dassy hield het vroegtijdig voor bekeken na de ochtendtraining. Tastend naar de lies verlieten ze, eerder uit voorzorg, het veld. Het gevarieerde programma hakte er bij velen in. De jonge Bas Van den Eynden daarentegen vatte elke oefening met de glimlach aan. Het jeugdproduct geniet met volle teugen van zijn tijd tussen de grote jongens. “Momenten die ze moeten koesteren”, liet aanvoerder Kaya al terecht vallen. (dige)

Foto: GOYVAERTS/GMAX AGENCY

WAASLAND-BEVEREN. Nieuwe commercieel verantwoordelijke

De spelers van Waasland-Beveren hebben vrij gekregen tot en met morgen, iets wat al een tijdje geleden werd vastgelegd, voor de echte voorbereiding begint op de nieuwe competitie. Donderdag worden de spelers dus opnieuw op de club verwacht. Met Tom Vercauteren heeft de Oost-Vlaamse club overigens een nieuwe commercieel verantwoordelijke aangesteld. (whb)

STVV. Spelers weer getest op corona, maar tegenstanders niet

STVV oefent morgen voor het eerst in de voorbereiding, in en tegen ASV Geel. Toch opvallend: die spelerskern werd niet getest op Covid-19, terwijl bij STVV de voorbije weken alle maatregelen genomen werden om het virus buiten te houden. Ook werd iedereen bij de start van de voorbereiding getest, buitenlanders kregen zelfs een extra longonderzoek. Maandag werden de testen nog een keer herhaald. (gus, rwi)

