Jonge mama sterft nadat ze uit pretparkattractie wordt geslingerd, echtgenoot probeerde haar nog terug in het karretje te sleuren

Elodie Duval is zaterdagmiddag omgekomen tijdens een ritje op een achtbaan in een pretpark in Saint-Paul in Frankrijk. De jonge moeder bracht een bezoek aan het park om samen met haar gezin de tweede verjaardag te vieren van haar zoon.

Afgelopen zaterdag viel de vrouw uit de attractie ‘Formule 1’ terwijl het voertuig aan het rijden was op de achtbaan, dat legt het park uit in een persbericht. De 32-jarige vrouw had besloten een dag in het park door te brengen om de tweede verjaardag van haar zoon Allen te vieren samen met haar partner Michael. Hij was diegene die getuige was van het vreselijke accident en haar ook nog probeerde te redden… tevergeefs. Hij probeerde nog zijn hand naar haar uit te steken om haar vast te pakken en pakte haar bij de enkel vast. Maar door de bocht en de snelheid gleed haar enkel uit zijn handen en viel ze.

Volgens Elodie’s zus - die ook ten in het park was- moest de familie aan Allan vertellen dat zijn mama niet meer naar huis zou komen en ze naar de hemel was gegaan. Maar begreep het jongetje het niet goed. Er wordt nu onderzocht of de attractie in goede staat was. Het park werd gesloten na het ongeval.