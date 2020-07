Zomerscholen zijn gestart: “Niet de bedoeling dat ouders hun kinderen sturen omdat ze op reis willen of gratis opvang zoeken”

Kinderen die een leerachterstand willen wegwerken kunnen terecht in 1 van de 123 zomerscholen in Vlaanderen. Niet al die zomerscholen mikken op een grote volkstoeloop. In Lievegem zwaaiden de deuren van de gemeentelijke basisschool terug open voor 26 leerlingen. “We gaan enkel kinderen bijscholen waarbij we effectief een leerachterstand zien.”